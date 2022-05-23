Вероятный диапазон для рубля на текущую неделю - 55-60 руб./$1 - Локо-Инвест"

Общая фундаментальная картина не меняется, и на текущей неделе вероятный диапазон для рубля - 55-60 руб./$1, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль за неделю прибавил +7,2%/6,9% к USD и EUR, +6,3% к юаню CNY при его глобальной стабилизации. Ожидаемое нами взятие отметки 60 руб./$1 случилось в пятницу, и в понедельник рубль остаётся крепким. Разрешение ЦБ покупать валюту (кроме доллара и евро) и слухи о скрытых интервенциях через уполномоченные банки (ЦБ это утром опроверг) изменить тренд в рубле неспособны. На этой неделе ждем торгов на уровнях 55-60 руб./$1, общая фундаментальная картина не меняется", - отмечает эксперт.

Также Полевой указывает, что кривая ОФЗ прибавила 10-12 б.п. в 1/2-летних бумагах, в длинных бумагах доходности упали на 12-19 б.п.. По мнению аналитика, очередная хорошая цифра по недельной инфляции в среду и неухудшение динамики цен производителей в апреле (цифры выйдут на этой неделе) способны обеспечить дальнейший рост цен ОФЗ, доходности могут уйти ниже 10%.

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