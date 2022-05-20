Предпочтение стоит отдать корпбондам эмитентов с низким уровнем долга и устойчивыми денежными потоками - РСХБ

Инвесторам стоит отдать предпочтение корпоративным бондам эмитентов с низким уровнем долга и устойчивыми денежными потоками, говорится в аналитическом материале Россельхозбанка (РСХБ).

Эксперты отмечают, что на текущий момент кривая ОФЗ фактически учитывает позитивные тренды в инфляции, наметившиеся за последний месяц, и вероятные последующие снижения ключевой ставки Банком России (до конца текущего года вероятна возможность снижения ключевой ставки до 11%, а базовый прогноз аналитиков РСХБ по инфляции в 2022 году - 14,6%).

"Мы полагаем, что в секторе госбумаг интерес представляют облигации средней и длинной части кривой с доходностями 10,3-10,4%, однако мы отдаем предпочтение корпоративным эмитентам с устойчивыми денежными потоками и низким уровнем долга, облигации которых сейчас торгуются практически с максимальной исторической премией к кривой ОФЗ. Здесь можно зафиксировать неплохую доходность на уровне 12-13% годовых сроком от 3-х лет", - пишут стратеги банка.

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