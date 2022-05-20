Индекс РТС может закрепиться выше 1300п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индекс РТС может закрепиться выше 1300 пунктов на следующей неделе при сохранении тренда на укрепление российской валюты, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российский фондовый рынок в целом показывает склонность к развитию роста по долларовому индикатору РТС благодаря укреплению рубля, в связи с чем на следующей неделе при сохранении восходящего тренда российской валюты вполне может обновить очередные локальные максимумы, закрепившись выше 1300 пунктов, - отмечает эксперт. - Рублевый же индекс Мосбиржи тем временем остается под нисходящим давлением и "зажат" в диапазоне 2370-2505 пунктов, к верхней границе которого может направиться при внешних и геополитических улучшениях".

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