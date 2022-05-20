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20 мая 2022 года 15:07
Рубль, вероятно, будет торговаться летом в диапазоне 55-65 руб./$1 - "Фридом Финанс"
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 55-65 руб./$1 в течение лета текущего года, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Натальи Мильчаковой. "Рубль укрепился к доллару с 10 марта 2022 года на 45%. Причинами стали, во-первых, меры ЦБ РФ по валютному контролю, в том числе введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Во-вторых, резкое падение спроса на наличную валюту у россиян из-за ограничений на поездки и путешествия за границу. В-третьих, отмена бюджетного правила, предполагающего покупку валюты Минфином в ФНБ при цене на нефть, превышающей среднюю цену, заложенную в бюджет", - отмечает эксперт. "В июне и до осени текущего года на курс рубля будут, прежде всего, влиять те факторы, которые уже оказывают влияние сегодня. Это геополитическая обстановка, возможные новые санкции Запада, цены на нефть, динамика инфляции потребительских цен в России, а также решения по процентным ставкам ФРС и Банка России. Для рубля иметь значение будет также полная отмена валютных ограничений, которая, по сообщениям ЦБ РФ, не произойдёт раньше осени текущего года. Наиболее критичным для курса рубля фактором может стать возвращение Минфина к бюджетному правилу, которое в предыдущие 2-3 года было чуть ли не основным фактором, который препятствовал укреплению рубля при высоких ценах на нефть. Если Минфин снова вернётся к бюджетному правилу в этом году, укрепление рубля остановится, - указывает Мильчакова. - Полагаем, что доллар летом будет находиться в коридоре 55-65 руб./$1, но к осени возможно его возвращение в коридор 70-75 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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