Возможен уход цены акций Applied Materials к $100 и даже ниже в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможно снижение котировок акций Applied Materials к уровню $100 за штуку и даже ниже в среднесрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Учитывая опубликованные финансовые результаты эмитента за II квартал 2022 финансового года и прогнозы на следующий квартал, а также продолжающуюся распродажу на рынке США, можно предположить, что снижение цены акций еще не закончено. В среднесрочной перспективе вполне возможным сценарием выглядит снижение к $100 и даже ниже, - пишет аналитик. - О новом восходящем тренде говорить пока не приходится. Возможны лишь локальные отскоки вверх вместе с рынком. Преодоление $117-120 снизу вверх сообщит о возможности теста $124,7. Пока такое движение не выглядит актуальным, "быкам" нужно хотя бы перейти в боковик и сдержать снижение к $102,8. Текущие уровни с фундаментальной стороны выглядят привлекательными для входа в долгосрочную позицию, но учитывая риски, с этим решением лучше подождать. При этом акции подойдут для спекуляций".

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