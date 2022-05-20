Бумаги МТС привлекательны для покупки на долгосрочную перспективу с потенциалом роста более 35% - "Фридом Финанс"

Бумаги "МТС" привлекательны для покупки на долгосрочную перспективу с потенциалом роста более 35%, отмечается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Несмотря на сложный для экономики период, операторы связи демонстрируют уверенные результаты. Государство передвинуло сроки исполнения требований к хранению данных, что позволит телекомам пока не наращивать объем капитальных затрат. Негативное влияние на бизнес компаний сегмента оказывают санкции, затрудняющие импорт оборудования и программного обеспечения, а также инфляция. Операторы связи реагируют на это повышением тарифов, в том числе скрытым (то есть сокращая объем услуг). Спрос на услуги связи неэластичен, то есть инвесторам не стоит опасаться сокращения доходов "МТС". Мы полагаем, что акции телекома подходят для долгосрочных вложений на фоне низких рисков и благоприятной для держателей бумаг дивидендной политики", - пишет эксперт инвесткомпании.

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