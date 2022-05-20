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20 мая 2022 года 13:44
Котировки нефти, скорее всего, завершат текущую неделю вблизи отметки $110/барр. - Sber CIB
Котировки нефти, скорее всего, завершат текущую неделю вблизи отметки $110 за баррель Brent, говорится в комментарии Sber CIB. "Brent в пятницу торгуется в диапазоне $110,5-112,2/барр. Инвесторы ждут предварительного индекса доверия потребителей в еврозоне за май и еженедельной сводки Baker Hughes по числу действующих буровых установок в США. В отсутствие важной макростатистики и событий, связанных непосредственно с нефтяным рынком, котировки Brent, вероятно, продолжат следовать за глобальными фондовыми индексами и долларом, динамика которых неоднородна. По нашему мнению, цены на нефть, скорее всего, завершат неделю вблизи отметки $110/барр.", - отмечает аналитик инвестбанка Михаил Шейбе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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