"Финам" рекомендует держать акции iShares Silver Trust с целью $21,5 за штуку на горизонте года, что не предполагает значимого потенциала для роста, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Баланс спроса и предложения на золото и серебро в данное время выглядит благоприятным, поскольку растет сектор электроники, а также спрос на солнечную энергетику и электрические транспортные средства, отмечает аналитик Александр Потавин. По оценкам Silver Institute, спрос на серебро в ближайшие годы будет стабильно расти.

"Однако макроэкономические индикаторы (индексы PMI) по многим крупным странам мира весной начали показывать ослабление, которое говорит о замедлении экономического роста. Мы не знаем, как будет себя вести ФРС в дальнейшем, но если ставки будут повышаться не так сильно, как ожидается, то золото и серебро будут себя чувствовать весьма хорошо. Таким образом, котировки серебра имеют факторы в пользу среднесрочного роста, которые в данный момент уравновешивают краткосрочные факторы в пользу снижения цен. Мы установили целевую цену по акциям фонда iShares Silver Trust на ближайшие 12 мес. на уровне $ 21,5, что не предполагает значимого потенциала для роста и соответствует рекомендации "держать", - пишет эксперт "Финама".

Инструмент iShares Silver Trust, хотя и не является индексным фондом в чистом виде, отслеживает цену на серебро. iShares Silver Trust выпускает акции, соответствующие долям в его чистых активах и находящиеся в листинге NYSE Arca.

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