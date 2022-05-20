Возможно укрепление рубля до 50 руб./$1 к концу 2К22 - Sber CIB

Возможно укрепление рубля до 50 руб./$1 к концу II квартала 2022г, полагает стратег по рынкам валют и процентных ставок Sber CIB Юрий Попов.

"Как мы и прогнозировали, рубль в пятницу укрепился до уровней ниже 60 руб./$1 и почти достиг 57 руб./$1 и 59 руб./EUR1. Это самый сильный курс рубля с апреля 2018г. Основная причина - значительные продажи валюты экспортерами в преддверии выплаты НДПИ на 600 млрд руб. на следующей неделе, а также в связи с переводом в рубли оплаты за газ, экспортируемый в Европу. При этом спрос на иностранную валюту пока остается низким, что, видимо, обусловлено невысокими объемами импорта из-за логистических проблем", - пишет эксперт.

На взгляд Попова, в ближайшие недели укрепление рубля может приостановиться по причине того, что в июне будут погашаться трехмесячные депозиты, открытые в марте по высоким ставкам (по данным ЦБ, в марте депозиты выросли на 2,6 трлн руб., прежде всего за счет сокращения средств на текущих счетах на 2 трлн руб.). С учетом произошедшего укрепления рубля спрос на валюту со стороны физлиц может резко вырасти, что окажет некоторое давление на рубль. Аналитик отмечает, что в марте на фоне резкого ослабления рубля физлица продали валюту на 570 млрд руб. в чистом выражении, и в июне спрос на нее может быть сопоставимым.

"После того как будет насыщен повышенный спрос физлиц на валюту (что возможно ближе ко второй половине июня), укрепление рубля может возобновиться, особенно если экспорт из России останется высоким, - прогнозирует эксперт Sber CIB. - Мы не исключаем, что в этих условиях в конце второго квартала и в начале третьего рубль может укрепиться до уровней около 50 руб./$1. Это, в свою очередь, будет стимулировать рост импорта и позволит частично сбалансировать высокий экспорт. На наш взгляд, в течение года рубль, возможно, ослабеет до 60-70 руб./$1, поскольку импорт будет восстанавливаться по мере преодоления логистических проблем, а экспорт, напротив, может снизиться в случае введения санкционных ограничений".

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