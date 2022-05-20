Котировки нефти вряд ли опустятся существенно ниже уровня $110/барр. в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти вряд ли опустятся существенно ниже уровня $110 за баррель Brent в пятницу, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг выросли на 2,69% до $112,04/барр. Росту котировок способствовало заметное ослабление доллара, в то время как принципиально значимых новостей о перспективах предложения нефти вчера не было. В пятницу фьючерсы Brent снижаются на 0,43% и торгуются около $111,55/барр. Сегодня вечером в США будут опубликованные недельные данные по числу буровых установок от Baker Hughes. В последние недели рост числа установок в США ускорился, и продолжение этой тенденции окажет давление на цены. На этом фоне перед выходными фьючерсы Brent могут вновь опуститься ниже $110/барр., но вряд ли они упадут существенно ниже этого уровня", - отмечают аналитики банка.

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