"Финам" рекомендует покупать акции Royalty Pharma с целью $54,4

"Финам" рекомендует покупать акции Royalty Pharma Plc с целью $54,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 34,3%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Royalty Pharma является далеко не типичным представителем биофармацевтического сектора - компания не разрабатывает и не производит лекарства, но извлекает выгоду из наиболее успешных разработок других компаний сектора. Необычная бизнес-модель Royalty Pharma позволяет компании снизить свои риски и максимизировать прибыль, тем более что ее топ-менеджмент обладает уникальным опытом и глубокими познаниями в области поиска лучших вложений в биотехнологиях и фармацевтическом секторе. Royalty Pharma - квалифицированный "охотник" за прорывами в медицине и фундаментально недооцененный эмитент", - пишет аналитик Саидова Зарина.

Royalty Pharma - домицилированная в Англии компания сектора здравоохранения со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Royalty Pharma учреждена в 1996 году, а IPO осуществила в июне 2020 года.

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