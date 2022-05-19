"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Target до $230

"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Target Corp. до $230 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Прибыль Target Corp. за I календарный квартал текущего года оказалась значительно ниже прогнозов Уолл-стрит. Чистая прибыль Target за квартал упала с прошлогодних $2,1 млрд ($4,17 на акцию) до $1,01 млрд ($2,16 на акцию). За вычетом разовых статей ретейлер заработал $2,19 на акцию, что на $0,88 выше, чем предполагал консенсус FacSet. Скорректированная прибыль на акцию сократилась почти на 41% г/г. Общая выручка выросла с $24,20 млрд до $25,17 млрд, немного превзойдя общерыночные ожидания на уровне $24,48 млрд", - указывают аналитики.

Эксперты инвесткомпании полагают, что, несмотря на исторически высокую инфляцию, Target продолжит придерживаться стратегии на удержание низких цен, что также способно повлечь за собой дополнительные издержки. Однако удержание лояльности покупателей - приоритет для ретейлера.

"Хотя в отчетности Target зафиксировано увеличение выручки и сопоставимых продаж, мы оцениваем квартальные результаты как слабые. По-прежнему полагаем, что в условиях ускорения инфляции, усиления конкуренции и дефицита рабочей силы компании ранее 2023-2024 года не удастся достичь цели по операционной прибыли на уровне 8%. Кроме того, мы ожидаем, ослабления потребительского спроса в связи с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС и прекращением выплат стимулирующих потребление государственных пособий. Значительная часть наших прогнозов оправдалась уже по итогам первого квартала. Понижаем целевую цену по акции Target Corporation до $230", - пишут эксперты "Фридом Финанс".

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