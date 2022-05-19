Потенциальная доходность индекса Мосбиржи на горизонте года - 35% - "ВТБ Мои Инвестиции"

Потенциальная доходность индекса Мосбиржи на горизонте года составляет 35%, считают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

"Нисходящий тренд в Штатах развивается. Это меняет стратегию инвесторов, которые вспоминают, что "деревья не растут до небес". Уход из акций в облигации, а также перекладка из "акций роста" в защитные "акции стоимости" усиливаются на фоне рисков стагфляции. Российский рынок - это дешёвые "акции стоимости". "Отгороженный" от иностранного капитала, он выглядит более защитным в настоящий момент. Потенциальная доходность индекса Мосбиржи на горизонте 12 мес. по нашим оценкам - 35%. Отдаём предпочтение акциям компаний-экспортёров", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.