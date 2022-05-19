Акции Ростелекома могут подорожать до 100 руб. и выше на горизонте 1-3 лет - "Русс-Инвест"

Акции "Ростелекома" могут подорожать до 100 руб. и выше на горизонте 1-3 лет, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"ПАО "Ростелеком" рекомендует выплату дивидендов по итогам 2022г в размере 4,56 рубля на одну акцию, об этом сообщил глава компании Михаил Осеевский. В начале марта Осеевский заявил, что на фоне финансовых результатов за 2021г менеджмент считает возможной выплату в размере 6 рублей на обыкновенную и привилегированную акцию", - напоминает Блинов.

Эксперт указывает, что на данный момент стоимость акций компании "Ростелекома" составляет 59 рублей за штуку. Согласно текущим котировкам акций "Ростелекома", дивидендная доходность обыкновенных акций составляет около 7,5%, по привилегированным акциям дивидендная доходность составляет около 7,3%.

"Согласно предварительным оценкам динамики акций "Ростелекома", есть мнение о том, что в перспективе стоимость одной акции компании может вернуться к уровням 2020 - 2021гг. Этому могут способствовать улучшение внешней и внутренней рыночной конъюнктуры. В текущих условиях стоимость акций "Ростелекома" можно признать крайне заниженной и в рамках улучшения рыночной конъюнктуры ожидать возврата стоимости одной акции к уровням 70- 80-90 рублей", - пишет эксперт инвесткомпании.

С учётом исторического тренда акций компании и принимая во внимание, что средние величины глобального тренда акций компании находятся существенно выше текущих уровней, Блинов делает вывод о том, что в отдалённой перспективе есть шансы и на возврат к историческим уровням, зафиксированным в более ранние периоды.

"Если отталкиваться от этого тезиса, то есть основания полагать, что в перспективе от одного года до трёх лет стоимость одной акции компании ПАО "Ростелеком" может вернуться к уровням свыше 100 рублей за одну акцию эмитента", - прогнозирует стратег "Русс-Инвеста".

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