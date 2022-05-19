BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Broadcom с целью $622

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Broadcom Inc. с целью $622 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность от 6%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Уровень риска повышенный, так как основой для рекомендации выступает техническая картина, поддержанная фундаментальными факторами", - предупреждает эксперт Никита Покровский.

Аналитик инвесткомпании указывает на следующие факторы привлекательности акций Broadcom:

- По итогам I квартала 2022г выручка выросла на 16% г/г, а прибыль по non-GAAP - на 25% г/г.

- Потенциальный рост прибыли во II и III квартале на 32% г/г и 27% г/г соответственно, а выручки - на 19% г/г и 17% г/г

- Широко диверсифицированная линейка продуктов. Сохранение дефицита полупроводников на мировом рынке.

- Относительно высокая дивидендная доходность, что благоприятно в текущей макросреде.

- Различные методы оценки указывают на справедливую стоимость бумаг в район $690.

На взгляд эксперта, ключевым риском выступает вероятность продолжения коррекции на широком рынке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.