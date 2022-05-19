"Финам" сохраняет рекомендацию "лучше рынка" для акций Норникеля

"Финам" сохраняет рекомендацию "лучше рынка" для акций ГМК "Норильский никель", отмечается в материале инвесткомпании.

"Операционные показатели "Норникеля" снизились в 2021г из-за аварии на Норильской обогатительной фабрике и угрозы подтопления рудников Октябрьский и Таймырский. К концу года производительность этих объектов была восстановлена. Однако прогнозы объемов на 2022г остаются ниже результатов 2019г, что тем не менее может быть компенсировано высокими ценами реализации. Финансовые результаты "Норникеля" в 2021г оказались сильными, несмотря на снижение объемов продаж. Благодаря высоким ценам на металлы выручка увеличилась на 14,8%, показатель EBITDA, на основе которого компания платит дивиденды, вырос на 37,4%. Прибыль акционеров подскочила почти вдвое", - напоминают аналитики "Финама".

Эксперты подчеркивают, что, в отличие от большинства металлургов, "Норильский никель" не отказался от выплаты итоговых дивидендов за прошлый год, что также позитивно для акций компании. Согласно действующему акционерному соглашению, при текущей долговой нагрузке "Норникель" распределяет на дивиденды 60% EBITDA. Итоговые дивиденды за 2021г рекомендованы советом директоров в размере 1 166,22 руб. на акцию. Закрытие реестра назначено на 14 июня. Текущая дивидендная доходность составляет 5,5%.

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