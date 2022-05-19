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19 мая 2022 года 15:13
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $187
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $187 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: $157, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что Минфин США выдал лицензию, позволяющую Chevron начать переговоры о своей будущей деятельности в Венесуэле. В случае успешных переговоров властей и оппозиции Венесуэлы США могут снизить санкционное давление на Венесуэлу в части экспорта нефти, что положительно скажется на расширении бизнеса Chevron. "С технической точки зрения акции компании торгуются в среднесрочном боковом канале. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $187. При покупке на 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $157 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,73", - указывают эксперты инвесткомпании. Chevron - американская энергетическая компания, одна из крупнейших мировых корпораций. Осуществляет добычу и разведку природного газа и нефти, производство удобрений, химикатов, нефтепродуктов и продуктов бытовой химии, разработку месторождений руд драгоценных, цветных и редкоземельных металлов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CHEVRON-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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