Инвестбанк Синара установил рекомендацию "покупать" для акций Mastercard

"Инвестиционный банк Синара" установил рекомендацию "покупать" для акций Mastercard Inc. с целевой ценой $400 за штуку, что предполагает потенциал роста 19%, говорится в аналитическом материале банка.

"Несмотря на то, что формально Mastercard Inc. относится к технологическому сектору, ее бумаги представляют собой симбиоз "акций роста" и "акций стоимости". Компания показывает двузначный рост выручки и генерирует стабильный денежный поток, обеспеченный комиссией, а не выпуском карт, предоставлением кредитов или уровнем процентных ставок. Благодаря этому котировки компании относительно устойчивы в периоды нестабильности: с начала года стоимость акций Mastercard снизилась на 6,5%, тогда как индекс S&P 500 упал на 17,7%. Мы считаем, что по текущим ценам акции Mastercard выглядят фундаментально привлекательными для инвесторов", - пишет аналитик Сергей Вахрамеев.

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