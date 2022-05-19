ЦБР может снизить ставку на 2-3 п.п. на двух ближайших заседаниях - Газпромбанк

Банк России может понизить ключевую ставку на 2-3 п.п. на двух ближайших заседаниях, считает главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.

"Вышедшие в среду недельные данные по инфляции - безусловно, позитивная динамка, но то, что мы видим сейчас - это скорее действие дезинфляционных факторов, связанных с нормализацией курса, эти эффекты будут присутствовать в ближайшие месяц-два, если ситуация с курсом останется стабильной, Что вполне реально при текущем экспорте-импорте и контроле капитала, - отмечает Сусин. - Учитывая то, что продолжает улучшаться ситуация с ликвидностью, это даёт возможность Банку России более активно понижать ставки сейчас. Но с оглядкой на вторую половину года, когда уйдут дезинфляционные факторы и усилятся бюджетные (рост дефицита) с возможным ухудшением торгового баланса при сохранении высоким импортных цен. Это даёт возможность Банку России понизить ставку на 2-3 п.п. на двух ближайших заседаниях, но дальше будет много неопределенности".

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