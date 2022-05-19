Снижение ставки ЦБР в июне может составить по меньшей мере 200 б.п. - Росбанк

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания в июне текущего года может составить по меньшей мере 200 б.п., считают аналитики Росбанка.

"Росстат отчитался о приросте потребительских цен за неделю с 7 по 13 мая лишь на 0.05% н/н после темпа 0,12-0,21% н/н в предыдущие недели. Среднесуточный прирост цен с начала мая продолжил снижение (до 0,008% д/д с 0,017% д/д неделей ранее). Инфляция в годовом выражении перешла к стабилизации впервые с конца февраля и вернулась к 17,65% г/г в связи с тем, что недельная инфляция в мае 2021 года года имела большую интенсивность. Подобная инфляционная динамика сохраняет потенциал для снижения ключевой ставки Банком России по меньшей мере на 200 б.п. - до 12% годовых - на заседании 10 июня", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.