Accenture - ключевой бенефициар тренда на глобальную цифровую трансформацию - "Открытие Инвестиции"

Accenture является ключевым бенефициаром тренда на глобальную цифровую трансформацию, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции".

"Консалтинговая компания Accenture Plc заняла лидирующую позицию в глобальном рейтинге облачных услуг IDС 2022. СЕО IDC добавил, что Accenture с глубокими отраслевыми знаниями может удовлетворить потребности во внедрении облачных технологий в глобальном масштабе. Переход к облачным технологиям является движущей силой изменений в бизнесе, от искусственного интеллекта до передовых вычислений и развития метавселенных. Accenture в свою очередь помогает клиентам управлять своим бизнесом в облаке и повышать операционную эффективность. Компания инвестирует в облачные технологии уже более десяти лет, а с появлением пандемии в 2020г фирма правильно оценила тенденции по миграции клиентов в облако, увеличив инвестиции в этой области, включая множество поглощений и наем лучших талантов в отрасли", - пишет ведущий аналитик инвесткомпании Антон Руденок.

Эксперт также отмечает, что выдающиеся финансовые показатели Accenture в последние годы отражают высокий спрос на консалтинговые услуги компании на всех рынках во всех отраслях. Менеджмент Accenture в прогнозе на 2022 финансовый год повысил диапазон роста выручки до 24-26% в локальной валюте (19-22% ранее), прибыль на акцию ожидается около $10,81 ($10,32-$10,6 ранее).

"Сильная отчетность и оптимистичный прогноз руководства подтверждает, что тренд на глобальную цифровую трансформацию только начинается, так как клиенты компании по всему миру продолжают наращивать свои ИТ-бюджеты для модернизации устаревшей технической инфраструктуры, и компания является ключевым бенефициаром этой структурной тенденции", - резюмирует стратег "Открытие Инвестиции".

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