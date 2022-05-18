Курс рубля, скорее всего, пока останется в диапазоне 62,75-65 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары USD/RUB, скорее всего, пока останется в диапазоне 62,75-65 руб./$1 с тяготением к его верхней границе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Новые меры по смягчению валютного контроля хотя и помогли рублю остановить свое укрепление, но не привели к заметному ослаблению. В среду утром курс пары USD/RUB растет, другие валюты EM преимущественно слабеют. Вероятно, в ближайшее время в отсутствие новых действий ЦБ по смягчению валютного контроля курс валютной пары USD/RUB продолжит находиться в диапазоне 62,75-65 руб./$1, тяготея к его верхней границе", - отмечают эксперты в комментарии.

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