Спад деловой активности окажет давление на акции HeadHunter в среднесрочной перспективе - "Атон"

Спад деловой активности и рост безработицы окажут давление на акции HeadHunter в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

"HeadHunter опубликовал результаты за 1К22: выручка Группы выросла на 56,7% г/г, до 4452 млн руб., скорректированная EBITDA взлетела на 71% г/г до 2295 млн руб., а рентабельность EBITDA составила 51,6% (+4.4 пп г/г). Скорректированная чистая прибыль подскочила на 75,3% г/г до 1432 млн руб. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 0,3x против 0,1x в 1К21 и 4К21. HeadHunter опубликовал достойные результаты, на которых позитивно сказалось улучшение монетизации и негативно - сложности в экономике. Мы ожидаем, что Группа будет под давлением из-за слабой деловой активности и роста безработицы в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики "Атона".

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