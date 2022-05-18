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18 мая 2022 года 10:52
Внимание рынка акций РФ в текущий момент сосредоточено на дивидендных историях - "Велес Капитал"
Внимание российского рынка акций в текущий момент сосредоточено на дивидендных историях, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Внешний фон в основном дает сигналы для развития повышения в среду утром, в том числе на российском фондовом рынке, который довольно скоро, впрочем, столкнется с краткосрочными сопротивлениями. В США пытаются обеспечить технический дефолт РФ по своим обязательствам, намереваясь запретить обслуживание долларового долга, но данный факт скорее представляет собой искусственное нагнетание обстановки. Для российского рынка внимание в среду может сосредоточиться на дивидендных историях: возможность выплат за 2021 год рассмотрят в "Сургутнефтегазе" и "Газпром нефти", а в "МТС" уже объявили о дивидендах за 2021 год в размере 33,85 руб. на акцию", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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