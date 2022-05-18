Внимание рынка акций РФ в текущий момент сосредоточено на дивидендных историях - "Велес Капитал"

Внимание российского рынка акций в текущий момент сосредоточено на дивидендных историях, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Внешний фон в основном дает сигналы для развития повышения в среду утром, в том числе на российском фондовом рынке, который довольно скоро, впрочем, столкнется с краткосрочными сопротивлениями. В США пытаются обеспечить технический дефолт РФ по своим обязательствам, намереваясь запретить обслуживание долларового долга, но данный факт скорее представляет собой искусственное нагнетание обстановки. Для российского рынка внимание в среду может сосредоточиться на дивидендных историях: возможность выплат за 2021 год рассмотрят в "Сургутнефтегазе" и "Газпром нефти", а в "МТС" уже объявили о дивидендах за 2021 год в размере 33,85 руб. на акцию", - отмечает эксперт.

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