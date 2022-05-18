"ВТБ Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку акций "МТС", считая их лучшей историей с экспозицией на внутренний рынок и сильный рубль, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.

"МТС" - входит в наш ТОП-10 акций России - выплатит дивиденды в размере 33,85 руб./акция. Дивдоходность - 15,5%. Это заметно больше ожиданий рынка и размера, предусмотренного истекающей дивидендной политикой компании. Ожидаем позитивной реакции рынка, подтверждаем позитивный взгляд на акции компании - лучшей истории с экспозицией на внутренний рынок и сильный рубль", - пишут эксперты.

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