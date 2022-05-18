.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $110-115/барр. в среду - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 мая 2022 года 10:16
Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $110-115/барр. в среду - ПСБ
Торговый диапазон для цены нефти на среду составляет $110-115 за баррель Brent, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Котировки нефти во вторник пытались развить рост, но к закрытию торгов откатились, скорректировав большую часть приобретений понедельника - ближайший фьючерс на Brent отступил к отметке $112/барр. Рынок нефти в первой половине дня поддерживался ослабевшим долларом и сообщениями о постепенном ослаблении карантинных ограничений в промышленном Шанхае, что улучшает виды по спросу на топливо в КНР. Способствовали покупкам и опасения по поставкам из Ливии из-за обострения политической обстановки в стране", - комментирует события вторника эксперт. Однако во второй половине дня инвесторы предпочли начать фиксировать неплохую прибыль по итогам активного роста последней недели, отыгрывая возобновившийся рост долларовых ставок. Аналитик банка подчеркивает, что Brent смогла удержаться у $112/барр. благодаря публикации в самом конце торгов данных API, показавших неожиданно сильное сокращение на прошлой неделе запасов сырой нефти (-2,4 млн барр.) и бензина (-5,1 млн барр.), и отражающих высокий спрос на нефтепродукты в США. По мнению Локтюхова, в среду утром котировки Brent не показывают значимой динамики. Поддерживающие отраслевые факторы и ожидания публикации сильных официальных данных по рынку энергоносителей в США за прошлую неделю остаются на втором плане, нивелируясь спадом оптимизма на мировых рынках и дорогим долларом. Аналитик ждет, что в среду Brent будет проторговывать зону $110-115/барр. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
18 мая 2022 года 12:01
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent, вероятно, останется выше уровня в $110 за баррель по итогам торговой сессии в среду, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Поддержку нефтяным ценам оказывает публикация недельных данных по запасам от Американского института нефти (API). Так, за... читать дальше
.18 мая 2022 года 11:41
Accenture является ключевым бенефициаром тренда на глобальную цифровую трансформацию, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции". "Консалтинговая компания Accenture Plc заняла лидирующую позицию в глобальном рейтинге облачных услуг IDС 2022. СЕО IDC добавил, что Accenture с глубокими... читать дальше
.18 мая 2022 года 11:23
Курс валютной пары USD/RUB, скорее всего, пока останется в диапазоне 62,75-65 руб./$1 с тяготением к его верхней границе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Новые меры по смягчению валютного контроля хотя и помогли рублю остановить свое укрепление, но не привели к заметному ослаблению. В... читать дальше
.18 мая 2022 года 11:09
Спад деловой активности и рост безработицы окажут давление на акции HeadHunter в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "HeadHunter опубликовал результаты за 1К22: выручка Группы выросла на 56,7% г/г, до 4452 млн руб., скорректированная EBITDA взлетела... читать дальше
.18 мая 2022 года 10:52
Внимание российского рынка акций в текущий момент сосредоточено на дивидендных историях, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Внешний фон в основном дает сигналы для развития повышения в среду утром, в том числе на российском фондовом рынке,... читать дальше
.18 мая 2022 года 10:40
"ВТБ Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку акций "МТС", считая их лучшей историей с экспозицией на внутренний рынок и сильный рубль, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы. "МТС" - входит в наш ТОП-10 акций России - выплатит дивиденды в размере 33,85 руб./акция.... читать дальше
.18 мая 2022 года 10:28
Среднесрочные и длинные ОФЗ интересны для покупок в настоящее время на ожиданиях замедления инфляции и снижения ключевой ставки ЦБ РФ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Минэкономразвития во вторник представило обновленный макропрогноз, который предполагает... читать дальше
.18 мая 2022 года 10:04
Рубль, вероятно, будет торговаться около уровней 63-64 руб./$1 в среду, сообщается в обзоре аналитиков Sber CIB. "Рубль во вторник торговался в диапазоне 63-64 руб./$1. По нашему мнению, вблизи этих уровней спрос и предложение валюты сбалансированы, и рубль останется около них и в среду. Но к... читать дальше
.18 мая 2022 года 09:54
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и США: - ВВП России за первый квартал 2022 года; - Число выданных разрешений на строительство и объём строительства новых домов в США за апрель; -... читать дальше
.18 мая 2022 года 09:45
Российский фондовый рынок, скорее всего, продолжит рост на торгах в среду - индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2500 пунктов, а "лучше рынка" будет выглядеть нефтегазовый сектор, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева. Настоящее сообщение... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.