Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $110-115/барр. в среду - ПСБ

Торговый диапазон для цены нефти на среду составляет $110-115 за баррель Brent, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Котировки нефти во вторник пытались развить рост, но к закрытию торгов откатились, скорректировав большую часть приобретений понедельника - ближайший фьючерс на Brent отступил к отметке $112/барр. Рынок нефти в первой половине дня поддерживался ослабевшим долларом и сообщениями о постепенном ослаблении карантинных ограничений в промышленном Шанхае, что улучшает виды по спросу на топливо в КНР. Способствовали покупкам и опасения по поставкам из Ливии из-за обострения политической обстановки в стране", - комментирует события вторника эксперт.

Однако во второй половине дня инвесторы предпочли начать фиксировать неплохую прибыль по итогам активного роста последней недели, отыгрывая возобновившийся рост долларовых ставок. Аналитик банка подчеркивает, что Brent смогла удержаться у $112/барр. благодаря публикации в самом конце торгов данных API, показавших неожиданно сильное сокращение на прошлой неделе запасов сырой нефти (-2,4 млн барр.) и бензина (-5,1 млн барр.), и отражающих высокий спрос на нефтепродукты в США.

По мнению Локтюхова, в среду утром котировки Brent не показывают значимой динамики. Поддерживающие отраслевые факторы и ожидания публикации сильных официальных данных по рынку энергоносителей в США за прошлую неделю остаются на втором плане, нивелируясь спадом оптимизма на мировых рынках и дорогим долларом. Аналитик ждет, что в среду Brent будет проторговывать зону $110-115/барр.

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