Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и США:

- ВВП России за первый квартал 2022 года;

- Число выданных разрешений на строительство и объём строительства новых домов в США за апрель;

- Недельная инфляция в России.

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