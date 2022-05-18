Российский фондовый рынок, скорее всего, будет расти в среду - ПСБ

Российский фондовый рынок, скорее всего, продолжит рост на торгах в среду - индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2500 пунктов, а "лучше рынка" будет выглядеть нефтегазовый сектор, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева.

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