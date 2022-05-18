"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Walmart на уровне $170

Аналитик "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную стоимость акций Walmart Inc. на уровне $170 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Ритейлер Walmart 17 мая опубликовал слабый отчет, который значительно недотянул до ожиданий аналитиков с Уолл-стрит. Во многом это обусловлено давлением на показатели компании со стороны растущих цен на топливо и увеличения запасов. При этом эмитент повысил собственный прогноз продаж в 2022 году, заявив, что ожидает увеличения чистой выручки примерно на 4% (в постоянной валюте) за весь год по сравнению с предполагавшимися ранее 3%. Также менеджмент понизил "гайденс" в отношении EPS: ранее предполагался рост на 4-6%, а теперь прогнозируется снижение на 1% г/г, - отмечают эксперты.

"Сеть Walmart в настоящий момент практически исчерпала выгоды, полученные от пандемических ограничений. При этом проблемы с цепочками поставок и инфляционное давление, как ни странно, оказывают позитивное влияние на показатели ритейлера, поскольку он за счет своих размеров и развитой логистической системы предлагает одни из самых конкурентных цен на продукты питания. Однако переток средств покупателей от дискреционных товаров к бакалейным давит на маржу компании. Благоприятное влияние на курсовую стоимость акций окажут расширение программы buyback и увеличение дивидендных выплат", - пишут аналитики инвесткомпании.

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