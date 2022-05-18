Дивидендный фактор оказывает все большее влияние на рынок акций РФ - BCS Express

Дивидендный фактор оказывает все большее влияние на ценовую динамику российского рынка акций, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Рост рынка акций РФ во вторник сопровождался увеличением торговой активности - объемы выросли с 25 до 35 млрд руб. Общий рыночный сентимент очевидно улучшается. Одним из важных факторов поддержки стало отсутствие компромисса стран ЕС по шестому пакету санкций и нефтяному эмбарго. Кроме того, приближается дивидендный сезон. В условиях отсутствия нерезидентов, высокой доли частных инвесторов и невысокой ликвидности дивидендный фактор оказывает все большее влияние на ценовую динамику рынка", - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

Также Карпунин указывает, что по индексу Мосбиржи пока все еще актуален локальный боковой коридор, но ситуация развивается по сценарию возврата котировок к его верхней границе. "Накануне мы в качестве промежуточного ориентира и области сопротивления выделяли зону 2460-2500 пунктов. Она по-прежнему остается целевой. В случае ее преодоления общая картина существенно улучшится - сформируется полноценная волна роста, которая будет уже среднесрочной".

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