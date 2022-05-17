"Финам" устанавливает рекомендацию "на уровне рынка" для акций "Детского мира"

Аналитики "Финама" устанавливают рекомендацию "на уровне рынка" для акций "Детского мира", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Ассортимент "Детского мира" включает товары первой необходимости, такие как детское питание, одежда, специализированные косметические средства, подгузники. Спрос на такую продукцию относительно устойчив даже в моменты экономической нестабильности, так как она значительно влияет на уровень жизни детей и их родителей. На операционные показатели Группы будет влиять снижение покупательной способности населения России, однако мы считаем, что высокая доля собственных торговых марок и прямого импорта, около 45%, позволят компании сохранить привлекательное предложение для покупателей, - пишет аналитик Анна Буйлакова. - Кроме того, компания за последние пару лет расширила складские площади для развития розничной сети и онлайн-предложения. Эффект от таких инвестиций может оказаться заметен уже в 2022 году, положительно влияя на рост выручки и чистой прибыли".

Также эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе диверсификация бизнеса через развитие сети товаров для животных, маркетплейса и онлайн-сервисов поддержит темпы роста выручки компании и снизит риски, связанные с зависимостью от рынка товаров для детей в России.

При этом Буйлакова обращает внимание, что эмитент не стал бенефициаром ажиотажного спроса в первом квартале текущего года, отразив снижение сопоставимых продаж из-за падения трафика. Также ритейлер приостановил инвестиционную программу, что может оказать давление на темпы роста выручки в обозримом будущем.

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