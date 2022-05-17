Сложно найти факторы для роста цены акций МГТС без дивидендов - BCS Express

Сложно найти факторы для роста котировок акций МГТС в отсутствие дивидендов, считают эксперты BCS Express.

"Совет директоров МГТС рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Компания не разъясняет причин отказа от выплат, финансовые возможности для этого есть. Можно предположить, что и в дальнейшем дивиденды выплачиваться не будут. В отсутствие дивидендов факторов для восстановления котировок бумаг найти сложно. Без позитивных изменений в дивидендном вопросе цена акций, вероятно, будут оставаться в нисходящем тренде или консолидироваться вблизи текущих уровней", - пишут аналитики в комментарии инвестиционной компании.

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