"Финам" снизил прогнозную стоимость акций Viatris до $13,1

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Viatris до $13,1 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, рекомендации - "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Фармацевтической компании Viatris досталось обширное наследие от Pfizer Inc., и эта одна из редких компаний сектора, способных похвастаться выручкой, превышающей по величине рыночную капитализацию. По итогам 2021 года Viatris зафиксировала выручку в размере свыше $ 17 млрд, тогда как рыночная капитализация компании составляет $ 13,5 млрд. Эмитент эффективно применяет опыт Pfizer для освоения развивающихся рынков и развивает свою линейку дженериков. Котировки акций Viatris за последние месяцы претерпели просадку на фоне негативной реакции инвесторов на сделку по продаже бизнеса по биосимилярам, и на текущих уровнях бумага представляется весьма дешевым и перспективным приобретением на ближайший год", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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