BCS Express снизил прогнозную цену акций Walt Disney до $141

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Walt Disney Co. до $141 за штуку на горизонте года на фоне пересмотра инвестиционной компанией прогнозов операционных показателей эмитента и увеличения безрисковой ставки, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, сообщается в комментарии.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами, так как, по их мнению, перспективы стриминговых сервисов компании недооценены рынком.

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