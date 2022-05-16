Ослабление рубля до 75-80 руб./$1 или чуть выше к концу 2022г весьма вероятно - BCS Express

Ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровней 75-80 руб./$1 или даже чуть выше к концу текущего года весьма вероятно, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Тема санкций - план поэтапного отказа от российской нефти - чувствительна для рубля, хотя и будет отложена во времени на конец 2022 года. В моменте параметры торгового баланса по-прежнему будут поддерживать курс национальной валюты, но по мере сокращения экспортной выручки курс USD/RUB будет ослабевать. Возврат доллара в сторону 75-80 руб./$1 или даже чуть выше к концу года выглядит весьма вероятным сценарием", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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