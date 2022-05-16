Рубль пока сохраняет потенциал для обновления очередных локальных максимумов - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль пока сохраняет потенциал для обновления очередных локальных максимумов, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой короткой неделе вновь показал существенное укрепление - до 64,55 руб./$1. Укреплению рубля продолжает способствовать низкий спрос на валюту в связи с импортными ограничениями, в то время как приток валютной выручки остается существенным. Тем временем сильный рост индекса доллара в текущих условиях не оказывает заметного влияния на динамику рубля. В понедельник курс USD/RUB снижается на 1,18% и находится около 63,78 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. На прошлой неделе Банк России не анонсировал новых действий по смягчению валютного контроля, о перспективах которых Эльвира Набиуллина высказывалась на апрельском заседании ЦБ. Такие действия регулятора на этой неделе могут способствовать возврату курса USD/RUB на уровни выше 65 руб./$1, но пока у рубля остается потенциал обновить очередные локальные максимумы", - отмечают эксперты банка.

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