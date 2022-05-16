Фаза отскока с последующей консолидацией рынка акций США возможна до начала-середины июня - BCS Express

Фаза отскока с последующей консолидацией на рынке акций США может продолжиться вплоть до начала-середины июня текущего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Американский рынок акций в пятницу уверенно поднимался, однако этот рост пока воспринимается лишь в качестве локального отскока на фоне сильной перепроданности, отмечает аналитик инвестиционной компании. Общий же среднесрочный тренд, по его мнению, остается преимущественно нисходящим.

"Допускаем, что фаза отскока с последующей консолидацией может продолжиться вплоть до начала-середины июня на фоне активизации "байбэков" и пока еще благоприятных условий с рыночной ликвидностью. Однако затем начнется постепенное сворачивание баланса ФРС, что будет мешать восстановлению рынка акций США, - указывает Карпунин. - На среднесрочном горизонте снизу ближайшим ориентиром и областью поддержки по индексу S&P 500 выступает район 3810-3860 пунктов. При этом в рамках отскока "зона торможения" наверху расположена в широком коридоре 4160-4310 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.