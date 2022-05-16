BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ПИК 001Р-02, Брусника финанс 001Р-01, ГидроМашСервис БО-03, О''КЕЙ 001Р-03 и Сегежа Групп 001Р-01R, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что в корпоративном секторе на минувшей неделе риск-премии были относительно стабильны, наблюдались ограниченные разнонаправленные колебания, преимущественно в выпусках низких рейтинговых категорий. В целом фон складывается умерено позитивный для долгового рынка, однако для дальнейшего снижения доходностей причин пока нет.

"На этой неделе на долговом рынке дебютирует агропредприятие ООО "Центр-Резерв", которое относится к сегменту малых и средних предприятий (МСП) и рассчитывает привлечь 100 млн руб. под 22% в год. АКРА присвоило эмитенту рейтинг B-(RU). Итоги размещения могут повлиять на дальнейшую активность эмитентов МСП на первичном рынке", - говорится в комментарии.

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