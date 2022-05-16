Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- торговый баланс еврозоны в марте (12:00 МСК);

- экономические прогнозы ЕС (12:00 МСК);

- выступление представителя ФРС США Уильямса (15:55 МСК);

- финансовые результаты Petropavlovsk за первый квартал 2022 года по МСФО;

- акционеры Qiwi обсудят обратный выкуп акций;

- встреча глав МИД Евросоюза, обсуждение санкций против РФ.

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