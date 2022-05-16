Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Татнефти на уровне "покупать"

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают рейтинг акций "Татнефти" на уровне "покупать" и понижают прогноз чистой прибыли компании и дивиденда на акцию за 2022г на 4%.

Эксперты считают продажу "Татнефтью" шинного бизнеса Татнефтехиминвест-холдингу негативной для настроений в отношении акций компании, поскольку ранее она заявляла о развитии этого направления как об одной из целей в рамках долгосрочной стратегии и даже укрепила сырьевую базу, купив в 2П19 производство синтетического каучука за 13 млрд руб.

"Татнефть планировала обновить стратегию в августе, сконцентрировавшись на внутреннем рынке, и мы ожидали услышать об увеличении инвестиций в нефтехимический сегмент, включая вложения в шинный бизнес, - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - Вместе с тем не раскрытая рынку цена сделки должна быть привлекательной для Татнефти, чтобы компания, с ее отрицательным чистым долгом на конец 2021г, согласилась на продажу. Ранее Татнефть собиралась реализовать три инвестиционных проекта для наращивания производства шин до 18 млн штук в год к 2030г с целевой рентабельностью по EBITDA в 16%. Шинный бизнес "Татнефти" был успешным, рентабельность по EBITDA в 2021 г. составила высокие 32% (в 2020г - 23%)".

Эксперты банка отмечают, что с учетом даты закрытия сделки, чистая прибыль и дивиденд на акцию за 2022г должны быть на 4% их предыдущего прогноза, и сохраняют рейтинг "покупать" по акциям "Татнефти".

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