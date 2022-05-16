Диапазон $100-110/барр. остается актуальным для цены нефти - ПСБ

Диапазон $100-110 за баррель для цены нефти марки Brent пока сохраняет свою актуальность, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром понедельника стоимость фьючерса на нефть марки Brent вновь находится под давлением, вернувшись под отметку $110 за баррель на фоне разочаровывающе слабых статданных по КНР, отразивших негативное влияние карантинных мер: промышленное производство в стране в апреле неожиданно упало на 2,9% г/г (ожидался умеренный рост), розничные продажи рухнули на 11,1% г/г. Консервативно оцениваем ближайшие перспективы рынка нефти: в отсутствие дальнейшего улучшения настроений на глобальных рынках котировки могут постараться вернуться в нижнюю часть нашего целевого диапазона $100-110 за баррель", - пишет эксперт в комментарии.

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