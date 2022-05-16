Акции Wal-Mart, Home Depot и Cisco будут интересны на текущей неделе - BCS Express

АкцииWal-Mart, Home Depot и Cisco будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

В фокусе внимания аналитика - корпорации, которые представят релизы за I квартал. Эксперт допускает сильные движения в бумагах.

Крупнейший в мире традиционный ритейлер Wal-Mart Stores Inc. представит отчетность во вторник, 17 мая. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,47 по сравнению с $1,67 за аналогичный период годом ранее. "В районе $144,7 проходит 50-дневная скользящая средняя. При негативном "сюрпризе" по доходам актуальны риски спуска акций в район $140. Пока вполне вероятен отскок бумаг в район $152", - указывает Холоденко.

Ритейлер товаров для обустройства дома Home Depot Inc. представит отчетность тоже 17мая. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $3,67 по сравнению с $3,86 за аналогичный период прошлого года. "Бумаги зависли под сопротивлением $300. Котировка - $292,5. Есть риски спуска бумаг в район $273", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Производитель коммуникационных устройств Cisco Systems Inc. представит отчетность в среду, 18 мая. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,86 по сравнению с $0,83 за аналогичный период годом ранее. "Бумаги зависли на 200-дневной скользящей средней. Котировка - $49. Поддержка - $46. Достаточно высока вероятность возврата акций в районе 50-дневной скользящей средней - $54-56", - пишет Холоденко.

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