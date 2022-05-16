Вероятна консолидация цены нефти около $110/барр. в понедельник - Sber CIB

Вероятна консолидация цены нефти марки Brent около уровня $110 за баррель на торгах в понедельник, сообщается в комментарии аналитиков Sber CIB.

"Утром в понедельник котировки нефти марки Brent вплотную приблизились к $112,7 за баррель, но затем упали до $109 за баррель. Рынок негативно отреагировал на данные о падении промышленного производства и потребительских расходов в КНР в апреле. Также в Китае сократились спрос на нефть и объемы ее переработки. Тем не менее, по нашему мнению, в течение дня цены консолидируются около $110 за баррель", - пишут эксперты.

Экспортеры будут постепенно наращивать продажи валюты перед налоговыми выплатами, предстоящими на следующей неделе, поэтому уже в понедельник рубль может перейти к росту и вернуться к отметке 63 руб./$1, считают в инвестбанке.

Кривая доходности ОФЗ в ближайшие дни может сместиться вниз на 10-20 б.п. и, таким образом, вернуться к уровням до начала майских праздников, считают аналитики Sber CIB.

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