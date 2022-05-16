Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 64-66 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 64-66 руб./$1, а по паре евро/рубль - 67-69 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Курс российской валюты продолжает свое укрепление. Американский доллар снижается, а евро обновил минимумы 2017г. Поддерживают стойкость российского рубля все еще действующие валютные ограничения, а также активность экспорта при снижении импорта, поскольку на этом фоне экспортно-ориентированные компании конвертируют прибыль в иностранной валюте при общем ограничении спроса. Выросшие цены на газ выгодно корректируют текущие позиции российской валюты. При этом не добавляет сегодня оптимизма - геополитика, где уровень эскалации все еще не снижается. А также - обсуждение заметного снижения стоимости в рублях российского сорта нефти Urals, где в качестве причин выступает, в том числе, и резкое укрепление позиций российской национальной валюты", - пишет эксперт банка.

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