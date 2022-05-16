Главные события недели - Sber CIB

Росстат на текущей неделе опубликует данные по ВВП России за первый квартал 2022 года, отмечают аналитики Sber CIB. Ряд компаний, торгующихся на Мосбирже, отчитаются о финансовых результатах, выйдет различная макростатистика, указывают в инвестбанке.

16 мая:

- Промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в основной капитал в Китае за апрель;

- Торговый баланс в еврозоне за март;

- Индекс оптовых цен в Германии за апрель.

17 мая:

- Результаты "ТГК-1" за первый квартал 2022 года по МСФО;

- Розничные продажи и промышленное производство в США за апрель.

18 мая:

- ВВП России за первый квартал 2022 года;

- Недельная инфляция в России;

- Число выданных разрешений на строительство и объём строительства новых домов в США за апрель.

19 мая:

- Результаты "ОГК-2" за первый квартал 2022 года по МСФО;

- Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за май;

- Баланс счёта текущих операций в еврозоне за март;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за апрель.

20 мая:

- Индекс цен производителей в Германии за апрель;

- Индекс доверия потребителей в еврозоне за май.

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