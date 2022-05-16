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16 мая 2022 года 09:43
Курс рубля по-прежнему будет зависеть от объема продаж валюты экспортерами - "Алор Брокер"
Курс рубля пока еще по-прежнему будет зависеть от объема продаваемой валютной выручки, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль сохраняет отличные перспективы продолжить рост, хотя санкционная тема будет также довлеть над российской валютой. Как и ранее, курс рубля будет зависеть от объема продаваемой валютной выручки. При этом стоит помнить, что начинается налоговый период, и экспортеры усилят продажу валюты, тем более, что хранить ее на зарубежных счетах рискованно из-за возможности "заморозки", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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