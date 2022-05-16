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16 мая 2022 года 09:33
Индекс Мосбиржи откроет торги понедельника в диапазоне 2285-2310п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник в диапазоне 2285-2310 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с минимальным отклонением или же с понижением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2285-2310 пунктов. Заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона пока не создает условий для активных покупок в акциях российских компаний в первой половине дня. Скорее всего, в первые часы торгов индекс Мосбиржи стабилизируется около уровня открытия. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2280, 2250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2320, 2350 пунктов", - прогнозирует эксперт. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается, отмечает Манжос в комментарии. Во второй половине дня, по его мнению, рынок может сильно сдвинуться лишь под влиянием важных внешнеполитических новостей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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