Индекс Мосбиржи откроет торги понедельника в диапазоне 2285-2310п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник в диапазоне 2285-2310 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с минимальным отклонением или же с понижением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2285-2310 пунктов. Заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона пока не создает условий для активных покупок в акциях российских компаний в первой половине дня. Скорее всего, в первые часы торгов индекс Мосбиржи стабилизируется около уровня открытия. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2280, 2250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2320, 2350 пунктов", - прогнозирует эксперт.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается, отмечает Манжос в комментарии. Во второй половине дня, по его мнению, рынок может сильно сдвинуться лишь под влиянием важных внешнеполитических новостей.

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