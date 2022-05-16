Возможно продолжение роста котировок нефти в ближайшее время - BCS Express

Возможно продолжение роста котировок нефти марки Brent в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть марки Brent остаются в рамках торгового диапазона $100-115 за баррель. Формально верхняя граница еще не достигнута, поэтому пространство для роста пока есть. При этом приближение летнего автомобильного сезона, вступление в силу запрета для нефтетрейдеров на сделки с российской Urals и шансы на смягчение антиковидных ограничений в Китае создают предпосылки для пробоя $115 и движения к следующим целям в районе $123-124 за баррель", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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