.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Exelon
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 мая 2022 года 09:12
"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Exelon
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций американской электроэнергетической компании Exelon Corp. с прогнозной стоимостью $51 за штуку по результатам опубликованного эмитентом отчета за первый квартал года, сообщается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-EXELON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
16 мая 2022 года 12:55
BCS Global Markets (BCS GM) сохраняет взгляд на "Интер РАО" как на фундаментально сильную историю, говорится в комментарии инвесткомпании. "Nordic Oy, финская "дочка" "Интер РАО", приостанавливает торговлю электроэнергией из России из-за неуплаты, - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Финский... читать дальше
.16 мая 2022 года 12:35
Ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровней 75-80 руб./$1 или даже чуть выше к концу текущего года весьма вероятно, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Тема санкций - план поэтапного отказа от российской нефти - чувствительна для рубля, хотя и будет отложена во времени... читать дальше
.16 мая 2022 года 12:14
Рубль пока сохраняет потенциал для обновления очередных локальных максимумов - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль пока сохраняет потенциал для обновления очередных локальных максимумов, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль на прошлой короткой неделе вновь показал существенное укрепление - до 64,55 руб./$1. Укреплению рубля продолжает способствовать низкий спрос на валюту в связи с... читать дальше
.16 мая 2022 года 11:55
Фаза отскока с последующей консолидацией рынка акций США возможна до начала-середины июня - BCS Express
Фаза отскока с последующей консолидацией на рынке акций США может продолжиться вплоть до начала-середины июня текущего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Американский рынок акций в пятницу уверенно поднимался, однако этот рост пока воспринимается лишь в качестве локального отскока... читать дальше
.16 мая 2022 года 11:39
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ПИК 001Р-02, Брусника финанс 001Р-01, ГидроМашСервис БО-03, О''КЕЙ 001Р-03 и Сегежа Групп 001Р-01R, сообщается в комментарии инвесткомпании. Эксперты отмечают,... читать дальше
.16 мая 2022 года 11:22
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - торговый баланс еврозоны в марте (12:00 МСК); - экономические прогнозы ЕС (12:00 МСК); - выступление представителя ФРС США Уильямса (15:55 МСК); - финансовые... читать дальше
.16 мая 2022 года 11:06
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают рейтинг акций "Татнефти" на уровне "покупать" и понижают прогноз чистой прибыли компании и дивиденда на акцию за 2022г на 4%. Эксперты считают продажу "Татнефтью" шинного бизнеса Татнефтехиминвест-холдингу негативной для настроений в отношении... читать дальше
.16 мая 2022 года 10:49
Диапазон $100-110 за баррель для цены нефти марки Brent пока сохраняет свою актуальность, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Утром понедельника стоимость фьючерса на нефть марки Brent вновь находится под давлением, вернувшись под... читать дальше
.16 мая 2022 года 10:38
АкцииWal-Mart, Home Depot и Cisco будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. В фокусе внимания аналитика - корпорации, которые представят релизы за I квартал. Эксперт допускает сильные движения в бумагах. Крупнейший в мире традиционный ритейлер Wal-Mart... читать дальше
.16 мая 2022 года 10:25
Вероятна консолидация цены нефти марки Brent около уровня $110 за баррель на торгах в понедельник, сообщается в комментарии аналитиков Sber CIB. "Утром в понедельник котировки нефти марки Brent вплотную приблизились к $112,7 за баррель, но затем упали до $109 за баррель. Рынок негативно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.