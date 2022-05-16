Краткосрочно устойчивее рынка могут быть акции электроэнергетиков, телекомов и ритейлеров - BCS Express

Устойчивее рынка акций в России в ближайшее время могут быть бумаги электроэнергетического и телекоммуникационного секторов, а также ритейлеров, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Краткосрочный взгляд на российский рынок акций нейтральный. Внешний фон существенным образом не меняется. Устойчивее рынка могут выглядеть акции электроэнергетического сектора, ритейлеры, телекоммуникации. Среди отстающих могут быть бумаги нефтяных компаний, - пишет аналитик. - Область ближайшей поддержки по индексу Мосбиржи сместилась в зону 2170-2240 пунктов. Сверху же остается актуальным препятствие в области 2460-2500 пунктов. Получается весьма широкий коридор, подходящий для краткосрочной спекулятивной торговли".

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